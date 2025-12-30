8 فرق تشارك في كأس اتحاد الإمارات للبولو 2026

دبي في 30 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للبولو، اليوم، الفرق المشاركة وجدول مباريات بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو 2026، وذلك خلال مراسم سحب القرعة التي أُقيمت في نادي دبي للبولو والفروسية.

وتُعد بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو واحدة من أبرز البطولات المحلية ، وتقام من 5 إلى 17 يناير 2026، بمشاركة 8 فرق.

وتضم قائمة الفرق المشاركة كلاً من: الإمارات للبولو، ونون بولو، وبنغش بولو، وبنسالي بولو، وجهانغيري بولو، والباشا بولو، وإكويتي بولو، وبيندراي بولو.

وأكد سانتياغو تورّيغيتر، مدير البطولات في اتحاد الإمارات للبولو، أن بطولة كأس الاتحاد تمثل محطة رئيسية في روزنامة الاتحاد التنافسية، وتعكس عمق المواهب في المنطقة والالتزام بتطوير رياضة البولو وفق أعلى المعايير، معرباً عن ثقته بأن تشهد النسخة المقبلة مباريات قوية ومنافسة مميزة في ظل مشاركة 8 فرق وجدول مباريات منظم بعناية.

وأعرب شكري أبو السعود، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، عن اعتزازه باستضافة مراسم السحب وبطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو، مشيراً إلى أن النادي يوفر بيئة تجمع بين الرياضة والتراث وروح المجتمع.