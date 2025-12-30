تأهل منتخبات المغرب ومالي وجنوب افريقيا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

الرباط في 30 ديسمبر/ وام/ تأهلت منتخبات المغرب ومالي وجنوب افريقيا الليلة إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.

وجاء تأهل منتخب المغرب بعد فوزه على نظيره الزامبي 3-0، في ملعب استاد مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد منتخب زامبيا عند نقطتين في المركز الرابع.

كما تأهل أيضا إلى الدور ثمن النهائي من المجموعة ذاتها منتخب مالي بعد تعادله بدون أهداف مع منتخب جزر القمر في مركب محمد الخامس بمدينة الرباط.

وبهذه النتيجة وضع كل فريق نقطة في رصيده، ليصل المنتخب المالي إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني، وجزر القمر نقطتين في المركز الثالث.

كما تأهل أيضا إلى الدور ثمن النهائي منتخب جنوب افريقيا بعد فوزه اليوم، على منتخب زيمبابوي 3-2، في استاد مراكش ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

ورفع منتخب جنوب افريقيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب المصري المتصدر برصيد 7 نقاط، والذي تعادل اليوم أيضا مع المنتخب الأنجولي بدون أهداف.