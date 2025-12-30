مجلس الأمن يمدد ولاية" المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب"

نيويورك في 30 ديسمبر/وام/ اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار رقم 2810 (2025)، والقاضي بتمديد ولاية المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED) التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال جلسته المنعقدة الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد المجلس خلال قراره الجديد، على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يزال يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مجددًا التزامه بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحته وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

ونص القرار على استمرار عمل مديرية تنفيذ لجنة مكافحة الإرهاب كبعثة سياسية خاصة، تحت التوجيه السياسي للجنة مكافحة الإرهاب، حتى تاريخ 5 يناير 2029، مع التأكيد على دورها المركزي في تقييم تنفيذ الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لسد الثغرات وبناء القدرات.

كما دعا مجلس الأمن الدول الدول الأعضاء، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الى جانب الجهات المانحة، إلى الاستفادة من التقييمات الفنية التي تقدمها المديرية عند تصميم برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال مكافحة الارهاب، مؤكدًا أنه سيبقى متابعًا لهذا الملف.

