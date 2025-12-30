غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية في العام الجديد

نيويورك في 30 ديسمبر/ وام/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى التحلي بالمسؤولية واختيار الإنسان والكوكب بدلا من الصراعات والمعاناة .

وأشار في رسالة وجهها للمجتمع الدولي بمناسبة رأس السنة الجديدة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري العالمي الذي بلغ نحو 2.7 تريليون دولار، أي بزيادة تقارب 10 في المئة، وهو يفوق المساعدات الإنمائية العالمية بثلاثة عشر ضعفًا ويعادل الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا .

ودعا غوتيريش إلى إعادة ترتيب أولويات العالم خلال العام الجديد، عبر زيادة الاستثمار في مكافحة الفقر والتنمية المستدامة بدلا من الحروب والتسلح، مؤكدًا أن السلام يجب أن يكون الخيار الأول.

وأكد أن البشرية تمتلك الموارد الكافية لتحسين حياة الناس، وإنقاذ الكوكب، وبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة.

