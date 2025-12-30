"اقدر" يختتم مبادرة "موروثنا مستقبلنا"

أبوظبي في 30 ديسمبر/ وام/ اختتم برنامج خليفة للتمكين - اقدر، مبادرة "موروثنا مستقبلنا" التي نظمها بالتعاون مع نادي أبوظبي للفروسية والمجموعة العلمية المتقدمة ومحمية المرزوم للصيد، بهدف تعزيز ارتباط الشباب الإماراتي بتراثهم الأصيل من خلال برنامج ثقافي وتربوي متكامل يجمع بين الفروسية والصقارة ومهارات حياة البر، وأنشطة تعليمية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يعكس رؤية تجمع بين الأصالة والابتكار وتسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية بجذورها.

وشهدت المبادرة التي استمرت أربعة أيام، عددا من الأنشطة الميدانية، من بينها زيارة إلى نادي أبوظبي للفروسية شارك خلالها المنتسبون في ورش تدريبية حول العناية بالخيول العربية، وتلقوا تدريبات عملية على مهارات الركوب والترويض، إضافة إلى زيارة المجموعة العلمية المتقدمة للإطلاع على آلية عمل المختبرات وأقسام المجموعة، بجانب زيارة محمية المرزوم للصيد حيث شاهدوا عروضا حية للصقور وتعرفوا على مهارات الصيد بالصقور والكلاب.

واختتمت فعاليات المبادرة بورشة تعليمية حول الذكاء الاصطناعي قدمها الدكتور يوسف محمود العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي، وهدفت إلى تعريف الطلبة بأهم التطبيقات الحديثة وكيفية توظيفها في المستقبل، كما جرى تكريم الجهات المتعاونة في تنظيم المبادرة والطلبة المشاركين.

وقال العقيد الدكتور محمد إسماعيل الهرمودي، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - اقدر، إن مبادرة "موروثنا مستقبلنا" جسدت رؤية برنامج خليفة للتمكين - اقدر في تنمية وعي الأجيال الجديدة وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية، لافتا إلى حرص الطلبة المنتسبين على التعلم والاستفادة من التجارب الميدانية التي جمعت بين الفروسية والصقارة ومهارات حياة البر، مشيرا إلى أن ورشة الذكاء الاصطناعي أسهمت في توسيع مداركهم وإكسابهم مهارات معرفية عملية تواكب تطلعات الدولة لمستقبل أكثر ابتكاراً.

وأضاف أن الطلبة استفادوا من تجربة ثرية وشاملة أتاحت لهم التعرّف على تراث أجدادهم بشكل حي وعملي، وفي الوقت نفسه فتحت أمامهم آفاقًا جديدة في مجالات العلم والتكنولوجيا، لافتا إلى أن "اقدر" يؤمن بأن بناء شخصية إماراتية متوازنة يبدأ من ترسيخ القيم الوطنية وربط الأبناء بجذورهم، إلى جانب تمكينهم بمهارات المستقبل، ليكونوا قادرين على المساهمة في نهضة الإمارات وصناعة غد أكثر إشراقاً.