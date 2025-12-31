الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً لرسم الخرائط ورصد الموارد

بكين في 31 ديسمبر /وام/ أطلقت الصين اليوم، قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غربي البلاد.

تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانهوي-7"، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 بي"، ودخل بنجاح إلى مداره المحدد مسبقاً.

وسيُستخدم القمر الاصطناعي في تنفيذ مهام متعددة، تشمل رسم الخرائط الجغرافية، وإجراء مسوحات موارد الأراضي، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالتغيرات البيئية والجغرافية.

وأوضحت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء "CAST"، المطوّرة للقمر الاصطناعي "تيانهوي-7"، أنه مزوّد بكاميرات ثلاثية الأبعاد قادرة على إنتاج خرائط طبوغرافية عالية الدقة، إضافة إلى مستشعرات بصرية متطورة تتيح جمع معلومات جغرافية دقيقة عن سطح الأرض.

