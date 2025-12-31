ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2.1% خلال 2025

سيئول في 31 ديسمبر/ وام/ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، في جمهورية كوريا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال 2025، مسجلا أعلى بقليل من هدف التضخم الذي حدده بنك كوريا المركزي البالغ 2%، وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية، فيما يعد هذا الرقم أدنى مستوى سنوي منذ عام 2020 عندما ارتفع المؤشر بنسبة 0.5%.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن التضخم ارتفع من 2.5% خلال عام 2021 إلى 5.1% خلال 2022، قبل أن ينخفض إلى 3.6% خلال 2023، و2.3% خلال 2024 وفقا للبيانات.

وبالنسبة لشهر ديسمبر الجاري، ارتفعت أسعار المستهلك بمقدار 2.3% مقارنة مع العام الماضي، متجاوزة هدف البنك المركزي للشهر الرابع على التوالي. ويعزي ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الواردات وسط ضعف الوون الكوري.

وظل التضخم في حدود 2% خلال شهري يونيو ويوليو قبل أن يتراجع إلى 1.7% في أغسطس ويرتفع إلى 2.1% في أكتوبر وظل في حدود 2% بعد ذلك.

وعزت الوزارة التضخم في هذا الشهر بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات البترولية والتي قفزت بنسبة 6.1% عن العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ارتفاعها بنسبة 6.3% في فبراير.

وقالت الوزارة إن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر.

