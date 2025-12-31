الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن

نيويورك في 31 ديسمبر/ وام/ استقر الذهب، اليوم "الأربعاء"، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية خلال أكثر من أربعة عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0404 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4549.71 دولار يوم الجمعة ، فيما نزلت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير شباط 0.5% إلى 4365 دولارا للأوقية.

وارتفع المعدن النفيس 66% خلال عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% إلى 73.06 دولار للأوقية اليوم "الأربعاء" بعد أن ‌سجلت أعلى مستوى ​لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم "الاثنين" الماضي.

وارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 12% إلى 1932.55 دولار للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار ⁠يوم "الاثنين" الماضي.

وانخفض البلاديوم 7.1% إلى 1496.75 دولار ⁠للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعا بنسبة 65 %، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاما.

