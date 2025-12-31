وزير الرياضة يعتمد دمج اتحادَي التنس والبادل وتشكيل مجلس الإدارة

دبي في 31 ديسمبر/ وام/ اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار دمج اتحاد الإمارات للتنس واتحاد الإمارات للبادل في كيان واحد تحت مسمى "اتحاد الإمارات للتنس والبادل".

كما اعتمد معاليه تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد للدورة الانتخابية حتى 2028، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود وتطوير المنظومة الفنية والتنظيمية للرياضتين، وتعزيز حضورهما محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفق أفضل الممارسات المعتمدة في الحوكمة الرياضية.

وتم اختيار الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسًا فخريًا لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، تقديرًا لإسهاماته وجهوده البارزة في تطوير لعبة التنس وترسيخ مكانتها محليًا وإقليميًا، فيما يتولى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، جرى انتخاب إسماعيل الهاشمي نائبًا للرئيس، وسعيد المري أمينًا عامًا، إلى جانب عضوية كل من خليفة خوري، ومحمد الشرهان، وحسن المزروعي، وعيسى شريف، ومروان بن عيسى، وجيمس وارد، وعمر المرزوقي، وفاطمة بوجسيم.

ووجه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشكر والتقدير إلى أعضاء مجالس الإدارات السابقة في اتحادي التنس والبادل، على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال المرحلة الماضية، وأسهمت في وضع أسس مهمة لتطوير اللعبتين وتعزيز حضورهما على الساحتين المحلية والدولية.

وأضاف أن المجلس الجديد سيواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من التطور والنجاحات لرياضتي التنس والبادل، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وطموحات الرياضيين في دولة الإمارات.

وأكد أن قرار الدمج يأتي انسجامًا مع رؤية تطوير الألعاب الرياضية ذات النمو المتسارع، وبما يسهم في رفع كفاءة الحوكمة، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتوسيع قاعدة الممارسين، ودعم المنتخبات الوطنية وبرامج اكتشاف ورعاية المواهب، إلى جانب تعزيز قدرات الدولة على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى.

وأشار إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يضم خبرات نوعية وكفاءات متخصصة قادرة على إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد، واستكمال مراحل التطوير المؤسسي والفني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزًا إقليميًا رائدًا لرياضتي التنس والبادل.