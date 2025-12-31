اختتام فعاليات مخيم "شتاكم في المجالس"

أبوظبي في 31 ديسمبر/ وام/ اختتمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، المخيم شتوي تحت شعار "شتاكم في المجالس" ، بتنظيم مجموعة من الفعاليات والورش الثقافية والتراثية الممتعة.

وتم تنظيم الفعاليات في المجالس بمناطق مختلفة بإمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الإستراتيجية الداعمة للمجتمع والثقافة.

وتضمنت أجندة المخيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة منها عروض تراثية حية، مثل العيّالة، والعرض العسكري والألعاب التفاعلية والثقافية، إضافةً إلى الورش المتخصصة في فنون الطهي الإماراتي، وورش تحضير القهوة وفنون النحت بالسيراميك وغيرها، فيما تأتي الفعاليات بما ينسجم مع دور المجالس في تعزيز الترابط الاجتماعي ومدّ جسور الحوار بين الجيران وأهل المنطقة وأبناء الوطن.

وفي إطار الشراكات الداعمة للثقافة المجتمعية، ساهمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدورٍ بارز في إثراء المخيم عبر مشاركة فرقتها العسكرية الخيّالة، وعروض الكلاب البوليسية، وتقديم عروض ومسابقات نوعية تشمل "شرطة الأطفال"، وبرامج توعوية وترفيهية تلائم الفئات العمرية المختلفة.

كما شهدت الفعاليات المصاحبة اختتام بطولة تحدي شارة الألعاب والرياضات الإلكترونية بالشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك عبر تنظيم منافسات احترافية على لعبة "EA FC 26" ضمن مجموعات متعددة، حيث يخوض اللاعبون تحديات تنافسية والفوز بجوائز قيّمة، إضافة إلى تخصيص منطقة ألعاب تفاعلية مفتوحة للزوار تقدم جوائز عينية، وتتيح للأسر والشباب والأطفال فرصة المشاركة والتفاعل في بيئة اجتماعية تحتفي بالابتكار وتدعم المواهب المحلية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وصاحب المخيم الشتوي في المجالس "شتاكم في المجالس" ورشا متنوعة مثل دورات تدريبية مقدمة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن الوقاية من الحرائق والإصابات والإسعافات الأولية.

وتم تقديم ورش توعوية وتثقيفية عن الثقافة المالية بعنوان برنامج الرفاهية المالية للأسرة بتقديم من برنامج زود "مبادرة إماراتية للاستدامة والرفاهة المالية"، وورش توعوية عن صحة الأسنان لأطفال بتقديم من دائرة الصحة، كما قدمت حديقة الحيوانات في العين ورش متنوعة.