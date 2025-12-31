عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج

الشارقة في 31 ديسمبر /وام/ أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بتعديل القرار الإداري رقم (17) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ونص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة تريم مطر محمد تريم، وعضوية كل من عبدالله مراد عيسى عبدالله حسين، وعلي سعيد حمد الجلاف الشويهي، وفيصل محمد عبدالله الحمادي، وعمران عبدالله عمران حميد النعيمي، ووهيب جعفر محمد عبدالله الزرعوني، وخليفة أحمد خليفة المزروعي، وسيف محمد إبراهيم محمد الحمادي، وناصر عمر محمد عبدالله عبدالرحمن.