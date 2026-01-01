الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا.. وتأهل جماعي لكوت ديفوار والكاميرون وبوركينا فاسو والسودان وموزمبيق

الرباط في الأول من يناير / وام / شهدت الجولة الثالثة من مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب تأهل ستة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي، وهي الجزائر، كوت ديفوار، الكاميرون، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى منتخبي السودان وموزمبيق اللذين ضمنا مقعديهما ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث.

ففي المجموعة الخامسة، واصل المنتخب الجزائري استعراض قوته محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه العريض على غينيا الإستوائية بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، ليغادر الأخير البطولة خالي الوفاض.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، حسم منتخب بوركينا فاسو موقعته أمام نظيره السوداني بالفوز 2-0 على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد السودان عند 3 نقاط، إلا أنه تأهل مستفيدا من تواجده ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، علما بأن المنتخبين كانا قد ضمنا التأهل مسبقا قبل انطلاق المباراة بفضل نتائج المجموعات الأخرى.

وفي المجموعة السادسة، اعتلى منتخب كوت ديفوار الصدارة برصيد 7 نقاط بعد فوز مثير على الجابون بنتيجة 3-2 في استاد مراكش، ليبقى المنتخب الجابوني بلا رصيد في المركز الرابع.

ولحق المنتخب الكاميروني بالصدارة بذات الرصيد "7 نقاط" محتلا المركز الثاني، بعد فوزه على موزمبيق 2-1 في ملعب "أدرار" بأكادير، وهي النتيجة التي لم تمنع المنتخب الموزمبيقي من التأهل للدور المقبل، حيث توقف رصيده عند 3 نقاط ضمنت له التواجد كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث.