المعادن النفيسة تستهل 2026 على ارتفاع

نيويورك في 2 يناير/ وام/ استهلت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع، اليوم "الجمعة"، مع صعود الذهب قليلا من أدنى مستوى له خلال أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4346.69 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر الماضي.

وكان قد هبط إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين يوم "الأربعاء" الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‍فبراير شباط ‍0.5 % إلى 4360.60 دولار للأوقية.

وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا ‌خلال 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64 %، وهي الأكبر منذ عام 1979.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 72.75 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار ‌يوم الاثنين الماضي، وأنهت ​العام بارتفاع 147 %، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2057.74 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ‌عند 2478.50 دولار يوم الاثنين، وسجل أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127% .

وارتفع البلاديوم 2.⁠4% ليصل إلى 1642.90 دولار للأوقية، منهيا ⁠العام الماضي مرتفعا 76%، وهو أفضل أداء له خلال 15عاما.

