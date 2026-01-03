الجليد يحجز مركبات على جسر في هامبورج بألمانيا ويسبب أزمة مرورية

هامبورج في 3 يناير /وام/ تقطعت السبل بعشرات الشاحنات والسيارات على جسر كوهلبراند في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا يوم أمس الجمعة، بسبب الجليد، وهو ما تسبب في فوضى مرورية، حسبما قالت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المركبات لم تتمكن من صعود الجسر بسبب الظروف الشتوية على الطريق.

كما بدأت إحدى الشاحنات في الانزلاق وانتهى بها المطاف على جانب الجسر.

وقضى عناصر الشرطة نحو ست ساعات عصر الجمعة في توجيه حركة المرور، وقالت الشرطة إن عدم قدرة السيارات على التحرك على الجسر، تسببت بازدحام مروري؛ فيما حاولت بعض المركبات على الجسر الرجوع أو الالتفاف باستخدام الحارة المقابلة.

وأحصى رجال الشرطة ما يتراوح بين 30 و40 شاحنة فوق الجسر، وكان العدد أكبر كثيرا في بداية العملية.

ولم تبدأ السيارات في التحرك إلا بعد وصول أطقم خدمات الشتاء إلى الجسر وقيامها بإزالة الجليد، وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب بأذى كما لم تحدث أية أضرار.

-خلا-