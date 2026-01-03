عشرات المفقودين إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل غامبيا

بانجول في 3 يناير /وام/ أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية غامبيا أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، إثر انقلاب قارب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم، أنه تم إنقاذ 96 شخصًا، فيما جرى انتشال سبع جثث عقب الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على القارب المنكوب وقد جنح على ضفة رملية.

وأضافت أن عشرة من الناجين في حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتة إلى أن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب ينحدرون من عدة دول إفريقية.

وتشهد سواحل غرب إفريقيا سنويًا محاولات هجرة غير نظامية، حيث يسعى مهاجرون من غامبيا والسنغال ودول مجاورة للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، تمهيدًا للانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

-خلا-