بدء عضوية مملكة البحرين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026–2027

نيويورك في 3 يناير /وام/ بدأت اعتبارا من بداية العام الجاري عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2027.

وشارك السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في مراسم رفع العلم بمقر الأمم المتحدة، بهذه المناسبة.

وهذه المرة هي الثانية في تاريخ البحرين، التي تحظى بها المملكة بعضوية مجلس الأمن الدولي.

وأكد السفير الرويعي، في كلمته خلال المراسم، التزام مملكة البحرين الدائم بالسلام الذي تُبنى على أسسه جسور التواصل المتينة لضمان الأمن والسلم الدوليين، وقال إن المملكة ستبذل الجهود كافة من أجل دعم الأمن والسلم عبر الحوار والتعايش، متمسكةً بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإنها ستعمل، بالشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على حل النزاعات بالوسائل السلمية، ومواجهة التهديدات التقليدية والناشئة، وإشراك المرأة والشباب في مسائل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وضمان التعددية وفعالية العمل متعدد الأطراف.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس قائمة أولويات المملكة في المجلس، سعياً لدعم المساعي الدبلوماسية كافة الرامية لتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة لها، وفق قرارات الشرعية الدولية، ولضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.

