"سبيس إكس" تطلق قمرا صناعيا إيطاليا لرصد الأرض

واشنطن في 3 يناير /وام/ أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية "سبيس إكس" إلى الفضاء، اليوم، قمرا صناعيا إيطاليا لرصد الأرض.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملا القمر الصناعي "كوزمو-سكاي ميد" الذي يزن 1700 كيلوغرام لصالح الوكالة الفضائية ووزارة الدفاع الإيطالية.

وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ في قاعدة فاندنبرغ، بعد حوالي 8.5 دقائق من الإطلاق، في حين أطلقت المرحلة الثانية من الصاروخ الحاملة للقمر الصناعي، بنجاح بعد حوالي أربع دقائق ونصف إلى مدار أرضي منخفض. وسيقوم القمر الصناعي بدراسة الأرض باستخدام رادار الفتحة التركيبية، للوقاية من الطوارئ، وإدارة المخاطر، ورسم الخرائط، وحماية الغابات والبيئة، وتوفير بيانات على نطاق عالمي لدعم تطبيقات متنوعة.

