أرسنال يفوز على بورنموث ويواصل صدارته للدوري الإنجليزي

لندن في 3 يناير / وام / فاز أرسنال على بورنموث 3-2 اليوم في ملعب دين كورت ضمن مواجهات الاسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وشهدت الجولة أيضا فوز استون فيلا على نوتينجهام فورست 3-1، ليواصل ملاحقه أرسنال المتصدر، رافعا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد نوتينجهام عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وضمن مواجهات الجولة أيضا، فاز برايتون على بيرنلي 2-0، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد 3-0.