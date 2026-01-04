روسيا تحقق اكتفاء ذاتيا كاملا في المنتجات الغذائية الأساسية

موسكو في 4 يناير /وام/ أعلنت نائبة رئيس لجنة الشؤون الزراعية في مجلس الدوما الروسي يوليا أوغلوبلينا، عن تحقيق روسيا الاكتفاء الذاتي الكامل في المنتجات الغذائية الأساسية، ووجود فائض في احتياطيات الحليب.

وقالت أوغلوبلينا، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "بشكل عام، يتم تلبية احتياجاتنا في المجالات الرئيسية للأمن الغذائي التي تشمل الحبوب، وزيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم".

وأضافت أن البلاد "تفتقر قليلا" إلى تحقيق المستويات المستهدفة في عقيدة الأمن الغذائي بالنسبة للخضروات والفواكه والتوت، وكذلك الحليب ومنتجات الألبان، مردفة: "لكن بفضل إخواننا البيلاروسيين، نحن بالتأكيد مكتفون ذاتيا تماما هنا أيضا. حاليا، حتى أن لدينا فائض".

وأوضحت أن هذا الأمر يشير إلى أن كل شيء متوفر لدى بلادها من حيث المبدأ، داعية مواطنيها إلى عدم الشعور بالقلق.

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة الروسية تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من للحليب، موضحة: "لدينا الآن مهمة لزيادة إنتاجية الأبقار، ويتم التركيز على مجمعات الألبان الصناعية".

واختتمت قائلة: "أزور مثل هذه المجمعات الحديثة والكبيرة - هناك آلاف رؤوس الماشية، وهناك روبوتات للحلب، وترى وزارة الزراعة تشبع السوق أولا من خلال مثل هذه المجمعات الكبيرة"، مؤكدة أن تربية الحيوانات المنتجة للألبان تحظى بالأولوية في جميع إجراءات الدعم والتمويل التفضيلي.

-خلا-