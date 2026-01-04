رابطة الدول المستقلة تطلق خطة طموحة لربط طرق النقل والطاقة بحلول 2035

موسكو في 4 يناير /وام/ قال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، إن إتمام ربط طرق النقل والمواصلات يتصدر أولويات بلدان الرابطة في العام الجديد.

وأكد أن من المقرر النظر في عدد من المشاريع الهامة خلال عام 2026 وتطبيق مفهوم ربط شرايين النقل الرئيسية في رابطة الدول المستقلة، بما يضمن حركة البضائع بشكل آمن وسريع وفعال، ويخفض التكاليف ويعزز إمكانات العبور.

وأشار إلى أن مجلس الطاقة في الرابطة يعكف على إعداد إستراتيجية تطوير مجمع الوقود والطاقة للفترة حتى عام 2035 التي ستحدد مستقبل قطاع الطاقة في رابطة الدول المستقلة.

وتضم رابطة الدول المستقلة، وهي منظمة أورو آسيوية تأسست عام 1991، ومكونة من جمهوريات سوفيتية سابقة، كلا من روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان.

