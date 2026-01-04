الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء/نموذج محمد بن راشد في قيادة الحكومة من الميدان لإحداث تغييرات جذرية في العمل الحكومي

دبي في 4 يناير /وام/ رسخت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً استثنائياً في الحوكمة الحديثة قائماً على المرونة والجاهزية والابتكار في صنع القرار، مستندة إلى فلسفة راسخة أرسى سموه مرتكزاتها منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، نجحت في كسر القوالب النمطية في العمل الحكومي وتحويله إلى مركز للتفكير والإبداع وصنع التحولات الإستراتيجية.

وجاءت الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في مواقع وطنية مختلفة داخل الدولة لتكون ترجمة عملية لهذا النهج المبتكر، باعتبارها ممارسة حكومية غير مسبوقة إقليمياً تهدف إلى ربط العمل الحكومي بروح الاتحاد وتاريخ الإمارات ومسيرتها التنموية.

وامتدت هذه الجلسات من مواقع تاريخية كقلعة الفجيرة وقصر المويجعي ودار الاتحاد، إلى محطات المستقبل مثل "براكة للطاقة النووية" و"إكسبو 2020 دبي"، لتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن الحكومة لا تُدار من المكاتب فقط، بل من الميدان حيث تُصنع الفرص وتُبنى السياسات.

و أطلقت حكومة الإمارات، من خلال هذه الجلسات، برامج وطنية محورية، واعتمدت تشريعات مؤثرة، وحددت مستهدفات إستراتيجية أسهمت في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي، وترسيخ حضور الإمارات بين الحكومات الأكثر تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.

ومن أبرز الجلسات الاستثنائية، عقد مجلس الوزراء جلسة في ركن "زايد" في مكتبة جامعة الإمارات في مدينة العين في يوليو 2012، للتأكيد من هذا الصرح التعليمي العريق على أن حكومة الإمارات ماضية في استثمارها لتطوير هذا القطاع وبناء كوادر وطنية متسلحة بالعلوم والمعرفة تسهم في تسريع وتيرة التنمية الوطنية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مجموعة من الملفات الوطنية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والقوانين، منها قانون "إلزامية التعليم" الذي يُقرّ إلزامية التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي لمواطني الدولة، إضافة إلى عدد من القرارات في الشأن الدولي.

وخلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر 2012 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عديدة شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية يوم الـــ19 من شهر رمضان من كل عام "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإطلاق وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.

وفي بقعة شاهدة على تاريخ الإمارات عمرها أكثر من 500 عام، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قلعة الفجيرة في نوفمبر 2014، وعكس اختيار هذا الموقع رمزية تاريخية، إذ تُعد القلعة شاهداً على تاريخ الإمارات منذ مئات السنين، كما جاء الاجتماع ليجسد رؤية القيادة الرشيدة بالتمسك بالتراث والتاريخ في رحلة صناعة المستقبل لسنوات وعقود مقبلة.

وكانت أبرز القرارات التي اعتمدت خلال اجتماع قلعة الفجيرة إعلان 2015 عاماً للابتكار في الدولة لترسيخ ثقافة الابتكار وجعلها أسلوب حياة وممارسة يومية، وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق ومراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف توفير بيئة محفزة للابتكار وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مؤشرات الابتكار.

كما عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في قصر المويجعي في مدينة العين في نوفمبر 2015، وحمل اختيار الموقع دلالات عميقة تمثلت في أن هذا المكان الذي كان ديواناً ومجلساً لأهل المنطقة والزوار لبحث شؤونهم والتشاور حول الخطط والمشروعات لتحسين حياتهم سيظل كما كان مكاناً لإصدار القرارات الحكومية والمبادرات الرامية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأصدر مجلس الوزراء، خلال هذا الاجتماع، بياناً في ذكرى يوم الشهيد الموافق 30 من نوفمبر 2015 أعرب فيه عن اعتزاز قيادة دولة الإمارات وشعبها بتضحيات شهداء الواجب البواسل الذين قدموا أرواحهم تلبية لنداء الوطن وسطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة، كما ناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية واعتمد مجموعة من القرارات.

وفي أكتوبر 2016، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في مدرسة فاطمة بنت مبارك في منطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة، بحضور نخبة من أوائل الطلبة في الدولة لتكون بذلك أول جلسة لمجلس الوزراء يتم عقدها بحضور العامة منذ تشكيله. واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية التي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الدولة 2021، وإطلاق المبادرات الممكنة لذلك "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021" و"المسرعات الحكومية لدولة الإمارات".

واجتمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في "دار الاتحاد" في دبي في يناير 2017، في أول انعقاد للمجلس في "عام الخير" موجهاً رسالة مفادها أن دولة الإمارات ستواصل جهودها في الخير من المكان الذي بدأت فيه مسيرة الخير، واعتمد المجلس خلال جلسته عدة قرارات مالية، ووافق وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية.

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في واحة الكرامة بأبوظبي في مارس 2017 والتي تم خلالها الإعلان عن تكريس عام الخير بكافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي ضربوا فيها أعلى الأمثلة، واعتمد المجلس الإستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتمت دعوة جميع الجهات للتعاون على إنجاح الإستراتيجية.

كما عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في موقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأبوظبي في أبريل 2017، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع أصحاب السمو والمعالي الوزراء على هامش الاجتماع على مستجدات برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، كما قام سموه بزيارة مركز التدريب على أجهزة المحاكاة الذي يوفر التدريب المكثف للحصول على شهادات مشغل مفاعلات الطاقة النووية.

واعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية منها تشكيل لجنة عليا للإشراف على تطبيق نظام اختبار الإمارات القياسي، واعتماد قرار لتنظيم الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2017 اعتمد فيها الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم منها 51.4 مليار درهم للعام 2018 ومن دون عجز في الميزانية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في متحف اللوفر في أبوظبي في نوفمبر 2017 عدداً من القرارات والمبادرات في مجال تنظيم وتطوير العمل الحكومي وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

كما عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي في ديسمبر 2018، واعتمد حزمة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية الداعمة لمسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.

وعقد مجلس الوزراء عدداً من الجلسات الاستثنائية في "إكسبو 2020 دبي" خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022 وذلك بالتزامن مع انعقاد الحدث العالمي، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي وتعزيز المكانة الريادية للدولة في القطاعات المختلفة، وجاء على رأسها اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات الذاتية القيادة في الدولة، واعتماد السياسة الوطنية للدواء، والإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.

واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماع عُقد في محمية الزوراء في عجمان في ديسمبر 2022، إطلاق منصة وطنية متكاملة تُمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة ومبادرة الصحة الذكية الشاملة، ولوائح لتنظيم البناء في الدولة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023 تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28"، اطلع خلاله على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، كما اعتمد مبادرات وقرارات لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية، منها الإطار العام لإستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، ومبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون، واعتماد تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة الذي يُوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة، واعتماد الإصدار الأول من تقرير إستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.

وأطلق مجلس الوزراء خلال اجتماع في منطقة المرموم في دبي في أكتوبر 2024 البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، كما اطلع على مستجدات مشروع المواقع الهامة للتنوّع البيولوجي في الدولة، واستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.

وعلى هامش معرض دبي للطيران، عقد مجلس الوزراء اجتماعه في نوفمبر 2025، حيث استعرض إنجازات الطيران المدني على مستوى الدولة، ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى اعتماد عدد من السياسات والإستراتيجيات الوطنية كسياسة تصنيف المحميات الطبيعية في الدولة، وإستراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية، والأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وغيرها من السياسات والبرامج الوطنية.