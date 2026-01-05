الذهب يرتفع 1.5%

نيويورك في 5 يناير/ وام/ ارتفع الذهب أكثر من 1 % اليوم الاثنين، في حين ارتفعت المعادن الثمينة الأخرى مع رفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وحتى الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 4395.35 دولار ‌للأوقية (الأونصة)، مرتفعا إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.8% لتصل إلى 4405.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% لتصل إلى 75.86 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% عند 2175.‌15 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1645.0 دولار للأوقية.