81 مرشحا لرئاسة العراق بينهم 4 نساء

بغداد في 5 يناير /وام/ تقدّم 81 شخصا بينهم 4 نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

أعلن ذلك مجلس النواب العراقي اليوم بعد إغلاق باب الترشيح، ونشر قائمة بأسماء 81 مرشحا للمنصب .

وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 ، يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.

وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاما) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاما)، للمنصب. كم أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاما). ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاما).

وعقد البرلمان العراقي الجديد في 29 ديسمبر الماضي جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيسا له ونائبا أول للرئيس.

وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثَين.

ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية . ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوما لتأليف الحكومة.

