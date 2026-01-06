النمسا تشهد موجة صقيع غير مسبوقة

فيينا في 5 يناير /وام/ تشهد النمسا موجة برد قارس غير مسبوقة، حيث سجلت عدة مدن تابعة لمناطق "مول فيرتل"، و "فالد فيرتل"، و "أوسرفيرن" في ولايتي "تيرول" و "النمسا العليا"، درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 25.7 درجة تحت الصفر، ما دفع السلطات المعنية لإصدار تحذير رسمي من طقس شديد البرودة غير عادي يشمل مناطق واسعة من النمسا.

و أعلن المعهد النمساوي لعلوم المناخ والأرصاد الجوية، عن تسجيل درجات حرارة أدنى بكثير من المعدلات المعتادة، وحذر من استمرار البرودة الشديدة في الأيام القليلة المقبلة، متوقعاً أن تشهد عدة مدن ومناطق في ولايات النمسا ليالٍ قاسية شديدة الصقيع، بالتزامن مع استمرار درجات الحرارة دون الصفر خلال النهار في معظم أنحاء البلاد، وصدر تحذير من البرد لمدة 24 ساعة قادمة، يشمل ولايات "فورارلبرغ"، و "تيرول"، و "سالزبورغ"، و "كارنتن"، و "شتاير مارك"، و "النمسا السفلى"، في ظل دعوات إلى توخي الحيطة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الطقس شديد البرودة.

و دعا فولفجانج شرايبر، كبير أطباء منظمة الصليب الأحمر النمساوي، إلى عدم الاستهانة بالبرد القارس وتداعياته الخطيرة على الصحة، وحث الأفراد على تجنب الأنشطة الخارجية قدر الإمكان، والاحتماء بالأماكن الدافئة وشرب كميات كافية من السوائل الساخنة، محذراً من آثار الصقيع على القلب والدورة الدموية للأفراد، لاسيما كبار السن والمرضى.