الأمم المتحدة قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار في فنزويلا

نيويورك قي 6 يناير/ وام/ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار في فنزويلا، وتأثير ذلك المحتمل على المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال إحاطته الإعلامية التي ألقتها نيابة عنه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمام الإجتماع العاجل الذي عقده مجلس الأمن اليوم الإثنين، تحت البند المعنون "التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين"، عبر خلالها الأمين العام عن استمرار قلق المنظمة الدولية إزاء الوضع في فنزويلا.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف الفنزويلية إلى الانخراط في حوار ديمقراطي شامل يمكن جميع قطاعات المجتمع من تحديد مستقبلها. كما حث الدول المجاورة لفنزويلا، والمجتمع الدولي عموماً، على التحلي بروح التضامن والالتزام بالمبادئ والقوانين والقواعد الموضوعة لتعزيز التعايش السلمي.