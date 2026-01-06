مقتل 9 جنود في هجوم بولاية بورنو النيجيرية

أبوجا في 6 يناير /وام/ لقي 9 جنود نيجيريين حتفهم، وأصيب آخرون، عندما اصطدمت قافلتهم بلغم أرضي وتعرضت لإطلاق نار في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وذكر مصدر عسكري نيجيري أن الهجوم وقع قرب قرية بيندوندول، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن كاريتو، وهي منطقة ينفذ فيها مسلحون إرهابيون عمليات تستهدف قوات الأمن والجيش.

وقال أبا كاكا توجا، أحد أفراد قوة المهام المشتركة المدنية المشاركة في عملية الإنقاذ: "زرع الإرهابيون لغماً داس عليه جنودنا، وللأسف لقي نحو تسعة جنود حتفهم على الفور، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة". وأضاف أن عربة مدرعة دُمِّرت جراء انفجار اللغم، وأعقب ذلك إطلاق نار متقطع من قبل المسلحين.

-خلا-