مصر توقع مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز والمنتجات البترولية إلى سوريا

القاهرة في 6 يناير /وام/ وقعت مصر اليوم مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية إلى سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، بوفد سوري برئاسة نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط غياث دياب.

و ذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن المذكرة الأولى تهدف إلى "التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز أو شبكات نقل الغاز". أما المذكرة الثانية، فتتعلق بـ "تلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية".

و أوضح البيان أن اللقاء تناول أيضا فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وبحسب البيان، تم التأكيد خلال اللقاء على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسوريا، بما يدعم الشعب السوري.

