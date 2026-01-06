نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 4%

المنامة في 6 يناير /وام/ نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 4% بالأسعار الثابتة وبنسبة 4.5% بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2025 على أساس سنوي.

و نقلت وكالة أنباء البحرين ‌اليوم ، عن بيانات وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 3.1% بالأسعار الثابتة و 4.9 % بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي زيادة بلغت 9.3% بالأسعار الثابتة و2.3% بالأسعار الجارية.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً ايجابياً متفاوتاً بالأسعار الثابتة والجارية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 ، فقد حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 5.4%، فيما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نسبة 5.0% ، و نشاط التعليم بنسبة 4.8% ونشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4% بالأسعار الثابتة.

