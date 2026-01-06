أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في أسبوع

نيويورك في6 يناير/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، تشير إلى التيسير النقدي، الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولار للأوقية "الأونصة" عند الساعة 03:28 بتوقيت ‌جرينتش، بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.3 % إلى 4465.70 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 78.72 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 % إلى 2327.‌17 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1721.74 دولار للأوقية.

