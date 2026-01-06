"مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي" تعلن عن الفائزين في دورتها الافتتاحية

أبوظبي في 6 يناير/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلن مهرجان أبوظبي، المبادرة الأبرز التي تنظمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فوز دانييلي غاسباريني بالمركز الأول في فئة الأوركسترا عن مؤلفته "في الهواء"، وأندريه زوبيتس بالمركز الأول في فئة البيانو عن مؤلفته "افتتاحيات للمرايا"، وذلك ضمن الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي.

وستسهم هذه المسابقة المرموقة، التي انطلقت في شهر مايو بصفتها مسابقة التأليف الموسيقي الأولى في الشرق الأوسط، في تعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية كمدينة عالمية للموسيقى من اليونسكو وحاضنة للابتكار الموسيقي والتميّز الإبداعي.

ومن خلال إطلاق منصة بهذا المستوى من الأهمية، تدعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون رؤية الإمارة في رسم مسار تطوّر الموسيقى المعاصرة، وتمكين المواهب الصاعدة، وإعداد جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين الدوليين.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إنه إيماناً منّا بمكانة الفنون والموسيقى لغةً عالميةً للحوار، ودور الإبداع كمساحة لقاء فكري ومعرفي وتبادل حضاري، تم إطلاق مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقى كأول مسابقة دولية للتأليف في الشرق الأوسط، سعياً لتعزيز حضور أبوظبي المؤثّر مدينة عالمية للموسيقى حاضنة للابتكار ووجهة للتميّز الإبداعي بتكريم المؤلفين الموسيقيين الشباب، والاحتفاء بأعمال التأليف الموسيقي.

وأضافت أنه في دورتها الافتتاحية لعام 2025، ومع أكثر من 165 مشاركة من 47 دولة، تقدّم المسابقة ضمن فئتيها للمؤلفات الأوركسترالية والأعمال المنفردة على آلة البيانو، فرصة تسليط الضوء على الأصوات الصاعدة في الموسيقى المعاصرة، من خلال دعم المواهب الإبداعية، وتعزيز الابتكار الفني الذي يسهم في رسم ملامح مستقبل الموسيقى.

وقالت سعادتها إن المسابقة تجسّد التزامنا بدعم المؤلّفين الموسيقيين، وتوثيق أعمالهم المبتكرة ضمن مبادرة "منبر التأليف والتوثيق الموسيقي" من مهرجان أبوظبي، وعرضها أمام الجمهور المحلي والعالمي.

واستقطبت المسابقة أكثر من 165 مشاركة من 47 دولة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الدولي والتنوع الفني الذي حققته في دورتها الافتتاحية، فيما تم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من المؤلفين الموسيقيين المعروفين عالميًا، من بينهم المؤلف الموسيقي الحائز على جائزة بوليتزر ورئيس اللجنة دو يون، والمؤلف الموسيقي المبتكر شين يي، والمؤلف وقائد الأوركسترا إلمار لامبسون، والمؤلفة الموسيقية الكازاخستانية إيجيريم سيلوفا، والمؤلف الموسيقي وعازف الأورغن العالمي ناجي حكيم، والمنتج روبرت تاونسون.

وقد منحت اللجنة الجائزة تقديرا للبراعة التقنية، والأسلوب المتقدم، والبعد العاطفي العميق في العمل الفائز، كما نوّهت اللجنة بحسن توظيف الآلات والألحان والإيقاعات ذات الجذور التراثية وتمازجها مع أساليب موسيقية متعددة، فيما خضعت المشاركات أيضا لتقييم يستند إلى قابليتها للأداء الحي، ولا سيما مدى وضوحها وقوتها عند تقديمها على خشبة المسرح من قبل موسيقيين محترفين.

من جانبه قال دو يون، المؤلف الموسيقي ورئيس لجنة التحكيم، إن لجنة التحكيم أبدت إعجاباً عميقاً باتساع الرؤى والخيال الإبداعي الذي اتسمت به المشاركات المقدّمة في الدورة الافتتاحية من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي، كما شهدنا نسيجاً صوتياً غنياً ولافتاً، تفاعلت فيه الإبداعات الإقليمية المميّزة ضمن حوار موسيقي عالمي راقٍ.

وأضاف أن هذا التلاقي القوي بين العمق الثقافي والبعد الإنساني الشامل يجسّد جوهر ما كنا نطمح لاكتشافه، كما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المنصة الجديدة على الساحة الموسيقية العالمية.

وقال إن الاختيار من بين هذا الكم الاستثنائي والمتنوع من المواهب كان شرفاً بالغاً وتجربة ملهمة بكل المقاييس، ونتطلع بشغف إلى الاستماع إلى الأصوات التي نحتفي بها اليوم، وكيف ستسهم في رسم ملامح مستقبل الموسيقى في السنوات المقبلة.

وحصل كل من الفائزين بالمركز الأول على مبلغ 130 ألف درهم، وفرصة تسجيل احترافية، وعرض عالمي أول مع فرق أوركسترا شريكة ذات مكانة دولية خلال الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان أبوظبي في أبريل 2026.

كما حصل الفائزون بالمركز الثاني، نديم طراباي في فئة الأوركسترا عن مؤلفته سيمفونيتا إن سيبرالي، وطارق يماني في فئة البيانو عن مؤلفته الدبكة على مقام سي سابا، على جائزة بقيمة 50 ألف درهم، وحصل الفائزون بالمركز الثالث، توماس كورنيل في فئة الأوركسترا عن مؤلفته الخوف، الغضب، النار، وبرونو فلاهيك في فئة البيانو عن مؤلفته "السراب" Mirage Toccata، على مبلغ 25 ألف درهم.

كما سيتم تسجيل المقطوعات الأولى الفائزة بشكل احترافي ضمن مبادرة منبر التأليف والتوثيق الموسيقي من "مهرجان أبوظبي".

وقد تأسست هذه المنصة قبل أكثر من عقد ونصف لدعم الفنانين والمؤلفين الموسيقيين من مختلف دول العالم لتقديم أعمالهم في أبوظبي وعلى الساحة الدولية، فيما أسهمت المنصة في إنتاج 36 مقطوعة أصلية و80 عملاً مشتركاً، بما أتاح تسجيلات عالية الجودة تسهم في حفظ الموسيقى التقليدية وتطوّراتها المعاصرة.

ومن خلال مبادرات مثل مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي، تسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى تمكين الفنانين والموسيقيين والمهنيين المبدعين الناشئين، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الفنون على مستوى الدولة والمنطقة.

ويأتي إطلاق هذه المنصة الجديدة امتدادا لهذه الرؤية، دعماً للتعبير الإبداعي المتطوّر وبناء شبكة دولية من المؤلفين الموسيقيين المعاصرين، كما يعزز هذا التوجه التزام أبوظبي بتطوير منظومة ثقافية نابضة بالحياة، والمساهمة في التنمية الثقافية المستدامة للإمارة، وترسيخ دورها المتنامي مركزا دوليا للتواصل الفني.