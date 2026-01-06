"أبوظبي للرياضات البحرية" يفتح باب التسجيل لسباق "العالية للبوانيش الشراعية"

أبوظبي في 6 يناير /وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق "العالية للبوانيش الشراعية"، المقررة إقامته يوم الجمعة المقبل على كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات "مهرجان أبوظبي البحري 2026".

ويأتي تنظيم السباق في إطار حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على إحياء الرياضات البحرية التراثية، وتعزيز حضور "البوانيش الشراعية" باعتبارها ركيزة أصيلة من ركائز الإرث البحري الإماراتي، وما تحمله من قيم التحدي والمهارة المتوارثة عبر الأجيال.

وأكد خليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في النادي، أن سباق "العالية للبوانيش الشراعية" محطة بارزة ضمن أجندة المهرجان، مشيراً إلى أن هذه السباقات تعكس عمق الهوية البحرية الإماراتية، وتسهم في نقل التراث للأجيال الجديدة بأسلوب تنافسي ومنظم.

وقال إن فتح باب التسجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من النواخذة والبحارة للمشاركة في هذا الحدث التراثي، مؤكداً اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لضمان خروج السباق بصورة تليق بمكانة مهرجان أبوظبي البحري.

وأوضح أن السباق يمثل "الجولة الأولى" من المنافسات، متوقعاً مشاركة واسعة ومنافسة قوية في ظل الإقبال المتزايد على هذه الفئة من السباقات.

ودعا نادي أبوظبي للرياضات البحرية النواخذة والبحارة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل عبر القنوات الرسمية للنادي، مؤكداً أن السباق يجسد رؤية المهرجان في إبراز الموروث البحري بروح تنافسية حديثة، تكرس مكانة أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة وتنظيم كبريات الرياضات البحرية التراثية.