إطلاق مجلس شباب "مركز الإمارات للدراسات"

أبوظبي في 6 يناير/ وام/ أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مجلس شباب المركز، في خطوة تعزز تمكين الشباب، واستثمار طاقاتهم بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية وفق توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 ، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، في كلمته بهذه المناسبة، إن القيادة الرشيدة في الدولة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم، وفتح أبواب المعرفة، وتوفير البيئة الداعمة لتطلعاتهم، وإشراكهم في صنع القرارات التي تتماشى مع التوجهات الوطنية.

وأشار إلى أن مجالس الشباب تُشكّل أهم المنصات للحوار البنَّاء، واختبار الأفكار لصياغة السياسات، ومناقشة التوجُّهات، وإعداد الدراسات التي تتواءم مع تطلعات القيادة، وتواكب أولويات الوطن.

من جهته، أكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن تمكين الشباب وتوفير كل سبل الدعم لهم، يشكلان أولويات المركز، إذ إن الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية هو نهج راسخ أرسته القيادة الرشيدة؛ وتمكين الشباب، وتعزيز حضورهم في مختلف مجالات العمل الوطني، يعدان أولوية رئيسية في إستراتيجية التنمية الشاملة للدولة، مضيفاً، أن هذا المجلس يتيح الفرصة لشباب المركز للانطلاق بأفكارهم ومبادراتهم الخلَّاقة لتحقيق طموحهم على المستويين المهني والشخصي.

من ناحيته قال عبدالله الشامسي، رئيس مجلس شباب المركز، في كلمته خلال حفل الإطلاق، إن ما تقدمه القيادة الرشيدة من فرص الدعم والتمكين للشباب هو نهج راسخ نلمسه في مختلف السياسات والمبادرات الوطنية، لافتا إلى أن المجلس يسعى لإبراز دور الشباب في منظومة العمل بالمركز، عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات والمقترحات التي تخدم المجتمع والدولة، وتُسهم في الابتكار المؤسسي، وتُظهر الجانبين الفكري والبحثي للشباب الباحثين، من خلال سلسلة من البرامج المتنوعة المرئية، أو المقروءة، التي تُترجم طاقات الشباب إلى سياسات ومبادرات واقعية .

وتضمنت فعَّالية إطلاق المجلس معرضا مصاحبا، سلط الضوء على الإسهامات الفكرية والعلمية لشباب المركز، التي تنوعت بين الدراسات والكتب، والتقارير التحليلية المتخصصة، والمنتجات المعرفية المتنوعة، إضافة إلى أبرز أنشطة المركز.