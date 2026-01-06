مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في منطقة سولاويسي الشمالية بإندونيسيا

جاكرتا في 6 يناير /وام/ لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم، جراء الفيضانات، بعد أن جرفتهم السيول في منطقة سولاويسي الشمالية في إندونيسيا، في حين تواصل سلطات الإنقاذ البحث عن مفقودين.

وقال نوري الدين جوميلينج، المتحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية، إن البحث متواصل عن 4 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، وإن 18 شخصا أصيبوا حتى الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوكالة تواصل جمع البيانات من السكان المحليين في حالة وجود المزيد من المفقودين، موضحا أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال اليومين الماضيين تسببت في سيول بجزيرة سياو شمال شرقي البلاد.

من جهة أخرى، أجلت السلطات المحلية 444 شخصا على الأقل إلى مراكز الإيواء بعد السيول.

وكانت وكالة الطقس المحلية توقعت أن تشهد جزر جاوة وسولاويسي والملوك وبابوا ذروة مواسم الأمطار خلال شهري يناير وفبراير، ما يزيد مخاطر الفيضانات.

وفي نوفمبر الماضي، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مقتل أكثر من 1000 شخص في سومطرة، ولا يزال المئات في عداد المفقودين.

