"تريندز" و"CARI" الأرجنتيني يناقشان تطورات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 7 يناير/ وام/ نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية مع المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية "CARI"، ناقشت عدداً من القضايا المرتبطة بتطورات البحث العلمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وآفاق الشراكات البحثية وتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية الدولية ، وذلك

في إطار تعزيز الحوار البحثي الدولي وبحث فرص التعاون المعرفي.

ترأس فريق "تريندز" في الجلسة الحوارية، التي عقدت بمقر المركز في أبوظبي، الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي، فيما مثّل المجلس الأرجنتيني للعلاقات الدولية رئيسه الدكتور فرانسيسكو سانتيبانيز، بمشاركة عدد من باحثي تريندز.

وتناولت الحلقة النقاشية، التحولات المتسارعة في بيئة البحث العلمي العالمية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في دعم الدراسات الإستراتيجية، وتحليل البيانات، وصناعة السياسات، إضافة إلى التحديات الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة بتوظيف هذه التقنيات في المجالات البحثية والفكرية.

وأكد الدكتور محمد العلي، أهمية بناء شراكات بحثية، تسهم في إنتاج معرفة معمقة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أداة محورية في تطوير البحث العلمي وتعزيز كفاءته، شريطة توظيفه ضمن أطر علمية وأخلاقية واضحة.

من جانبه، شدد الدكتور فرانسيسكو سانتيبانيز على أهمية التعاون بين مراكز الفكر في أمريكا اللاتينية والمنطقة العربية، معتبراً أن تبادل الخبرات البحثية وتكامل الرؤى يسهمان في فهم أعمق للتحديات الدولية المشتركة، ويفتحان آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية.

وشهدت الحلقة النقاشية حواراً تركز على التجارب التطبيقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسات المستقبلية، وتحليل اتجاهات الرأي العام، ودعم صناع القرار، إضافة إلى استعراض نماذج من المشاريع البحثية التي ينفذها المركز بالتعاون مع شركاء دوليين.