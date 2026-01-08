ألمانيا تزيد قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 11% خلال 2025

بون في 8 يناير/ وام/ زادت ألمانيا، خلال العام الماضي، إنشاء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة بنسبة 11% إلى نحو 210 جيجاوات، حسبما أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية لتنظيم الشبكات، اليوم الخميس، في بون.

وقالت الوكالة، إن وتيرة التوسع كانت قريبة من الأعوام السابقة، بعد أن نمت القدرة بنحو 12% في كل من 2023 و2024 ، فيما شكلت الطاقة الشمسية أكثر من نصف القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة في ألمانيا العام الماضي، لتصل إلى 117 جيجاوات.

وبلغت الإضافات الجديدة من القدرة الشمسية 16.4 جيجاوات، وتصدرت ولاية بافاريا التوسع بواقع 4.5 جيجاوات.

كما ازدادت أهمية "محطات طاقة الشرفات" وهي أنظمة كهروضوئية صغيرة يجرى تركبيها في المنازل، إذ شكلت الوحدات الشمسية المصغرة المسجلة نسبة 3.2% من القدرة الشمسية المضافة في 2025، ارتفاعا من 2.5% قبل عام، بحسب الوكالة.

وبينما جاء ارتفاع القدرة الشمسية أدنى قليلا من مستوى عام 2024، شهدت طاقة الرياح على اليابسة توسعا ملحوظا.

وبلغت إضافات توربينات الرياح البرية الجديدة 4.6 جيجاوات، متجاوزة بكثير الـ 2.6 جيجاوات التي أضيفت في العام السابق.

وقالت الوكالة إن القدرة المركبة لطاقة الرياح على اليابسة في ألمانيا بلغت الآن 68.1 جيجاوات.

وبموجب أهداف الحكومة، من المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى 115 جيجاوات بحلول 2030، وهو هدف يتطلب تقريبا مضاعفة وتيرة التوسع المسجلة العام الماضي.

