"قمة المليار متابع" تعلن قائمة الرعاة والعارضين والشركاء للنسخة الرابعة

دبي في 8 يناير/ وام/ أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن قائمة الرعاة والعارضين والشركاء لنسختها الرابعة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها الدولة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتضم القائمة العديد من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي الرائدة، والتي تسهم في تحديد اتجاهات الإعلام الجديد ومساراته التي ترسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، وتضاعف حجم سوق الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم، وتعزز مكانة الدولة مركزا عالميا لصناعة المحتوى الهادف والإعلام الرقمي المبدع، وتمكن صناع المحتوى من الوصول إلى جمهور واسع، واكتساب خبرات عالمية في الإنتاج الإعلامي الرقمي وصناعة المحتوى بما يمكنهم من تحقيق دخل مستدام.

وتضم قائمة الشركاء مجموعة من أهم الشركات المحلية والعالمية وكبرى منصات التواصل، وتشمل: المدينة المستدامة في دبي، الشريك البلاتيني للقمة، وشركة بيبرستون "Pepperstone" ، شريكاً ذهبياً للقمة، ومطعم "دنر إن ذا سكاي"، إضافة إلى "طيران الإمارات"، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة إعمار، وحملة أجمل شتاء في العالم.

كما تضم القائمة، شركة ديزني +، و"AGMC"، الشريك الحصري للنقل في قمة المليار متابع، وشركة "Binance" مزود خدمات الأصول الافتراضية، وشركة "دو"، ومنصة "هالو أيه آي" ، الإمارات العربية المتحدة، التي توظف الذكاء الاصطناعي لربط العلامات التجارية مع صانعي المحتوى، وهافاس الشرق الأوسط، وهي جزء من مجموعة هافاس العالمية الفرنسية، وتعمل في مجال الإعلام والاتصالات والتسويق الرقمي.

ومن الشركاء أيضاً "Voss" شركة المياه النرويجية الشهيرة، وشركة سوني، العالمية المتخصصة في صناعة الإلكترونيات والترفيه، و"TWITCH" ، منصة البث الرقمي العالمية للمحتوى التفاعلي، ومجموعة جميرا، شركة الضيافة الإماراتية، إضافة إلى بيبسي، العلامة التجارية العالمية.

ومن أبرز شركاء النسخة الرابعة لقمة المليار متابع، مركز دبي المالي العالمي، الذي يستضيف بصفته الشريك الإستراتيجي للقمة، سلسلة من الفعاليات الرئيسية للقمة.

وتضم قائمة الشركاء، "متحف المستقبل" الذي يستضيف سلسلة من الفعاليات الرئيسية للقمة، ومن الشركاء الإستراتيجيين للقمة أيضاً، هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

كما تضم قائمة شركاء القمة شركة "Google" و "Gemini" بالإضافة إلى كبرى منصات التواصل الاجتماعي، وهي: سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا "فيسبوك، وإنستغرام".

وتشمل قائمة العارضين في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، كلاً من المنصة الإماراتية MAAN - معاً " ، و"RODE" الشركة العالمية المتخصصة في ميكروفونات وأجهزة الصوت الاحترافية، و"أدفانسد ميديا" مزوّد حلول البث الرقمي وتقنيات الفيديو المبتكرة ، و"ALMASHHAD" قناة ومنصة "المشهد" الإخبارية، وHOLLYLAND (هولي لاند) العلامة التجارية المتخصصة في مجال التقنيات اللاسلكية ، و"BLINX" ، منصة التسويق الرقمي.

كما تشمل قائمة العارضين "ALFAN - الفان" المنصة الرقمية المخصصة لصناع المحتوى، و"TALENT PLUS" منصة دعم المواهب الرقمية، إضافة إلى "أمازون"، و"المحلات الكبرى".

ومن العارضين أيضاً، فوجي فيلم، "Fuji Films" الشهيرة بصناعة أدوات التصوير والكاميرات، و"AnyMind" ، شركة تكنولوجيا سلاسل التوريد، وشركة "Sociata"، المتخصصة في عمليات تطوير أداء صناع المحتوى المبدعين، إضافة إلى استوديو الذكاء الاصطناعي TubeGen، وOKX أول بورصة عملات مشفرة عالمية منظمة بالكامل في الدولة، و"WIO Bank" الرقمي في دولة الإمارات، وRedbull ، وشركة Exeed وكالة صناعة المحتوى ، و"Teachable" منصة التعليم الموجهة للخبراء والشركات، و"Nomada" ، شركة تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات، و"Langpros" الشركة المتخصصة باللغات، وإيه آي ميديا لاب، الشركة المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للإعلام، ولوفن دبي، القناة المتخصصة بعرض الفعاليات والأحداث في دبي.

وتضم قائمة المشاركين في القمة كداعم رسمي للنسخة الرابعة كلاً من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُمكن زيارة: "www.1billionsummit.com" .