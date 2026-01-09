كوريا تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري خلال نوفمبر 2025

سيئول في 9 يناير/ وام/ سجلت جمهورية كوريا، أكبر فائض في الحساب الجاري على الإطلاق في نوفمبر 2025 مدعوما بقوة الصادرات، وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 12.24 مليار دولار خلال نوفمبر، بزيادة حادة عن 6.81 مليار دولار خلال الشهر السابق له وفقا للبيانات.

ويعد هذا أكبر مبلغ على الإطلاق لأي شهور نوفمبر منذ بدء جمع البيانات ذات الصلة خلال عام 1980.

وسجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري كل شهر منذ مايو عام 2023، مسجلة بذلك ثاني أطول سلسلة من الفائض على الإطلاق.

وخلال أول 11 شهرا من العام الماضي، بلغ الفائض التراكمي 101.82 مليار دولار مقارنة مع 86.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024 وهو ما يمثل أكبر مبلغ تم تسجيله على الإطلاق للفترة المذكورة.

وحقق حساب السلع فائضا قدره 13.31 مليار دولار خلال نوفمبر مقارنة مع 7.82 مليار دولار خلال الشهر السابق له، وارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 60.11 مليار دولار بفضل الصادرات القوية في أشباه الموصلات والسيارات.

وانخفضت الواردات بنسبة 0.7% إلى 46.8 مليار دولار خلال نوفمبر مقارنة مع 47.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2024.

وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 2.73 مليار دولار خلال نوفمبر، بتراجع من 3.75 مليار دولار خلال الشهر السابق له، ويعزى ذلك إلى تراجع عدد المسافرين إلى الخارج بعد زيادته الحادة خلال عطلة تشوسوك الممتدة في أكتوبر.

وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، فائضا قدره 1.83 مليار دولار خلال نوفمبر، بتراجع أكثر من 1.1 مليار دولار خلال الشهر السابق له "2.94 مليار دولار".

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الثانوي سجل عجزا قدره 180 مليون دولار.

وفي الحساب المالي، ارتفعت الأصول الصافية بمقدار 8.27 مليار دولار خلال نوفمبر، مقارنة مع 6.81 مليار دولار خلال الشهر السابق له.

