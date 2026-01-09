"دبي لكرة السلة" يتغلب على فنربخشه التركي في الدوري الأوروبي

دبي في 9 يناير/ وام/ حقّق فريق دبي لكرة السلة فوزًا جديدًا على فريق فنربخشه التركي بنتيجة 92-81، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأوروبي "EuroLeague".

وسيطر فريق دبي على مجريات اللقاء بقيادة مدربه يوريكا غوليماتس، ليقاطع سلسلة انتصارات الضيف التي امتدت لأربع مباريات.

وأسهم أداء ماكينلي رايت الذي سجّل 22 نقطة، وكينان كامينياس الذي حقق "دابل دابل" بـ20 نقطة و15 متابعة، في حسم المواجهة لصالح دبي.

ويُعزز هذا الفوز سجل دبي الإيجابي على أرضه هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الصربي بوراك موزارت في منافسات الدوري الأدرياتيكي "ABA League" مساء "الاثنين" المقبل.