"كهرباء دبي" شريك في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة

دبي في 9 يناير/ وام/ تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي، في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، بصفتها شريك القمة التي تُعقد يومي 13 و14 يناير 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وتعد إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، أصبحت منصة مهمة لمناقشة أجندة الاستدامة العالمية وتعزيز تقدم مسيرة الابتكار في قطاع الطاقة المستدامة، ومناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة، وتوفر منبراً سنوياً يجمع قادة ومسؤولين بارزين ونخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة أحدث الحلول والتقنيات التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات التي تعزز الاستثمار والشراكات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيدا بالشراكة الإستراتيجية بين الهيئة و"مصدر" في مجال الطاقة المتجددة.

من جهته، رحب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بانضمام هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين الجانبين والتي أثمرت عن تطوير عدد من أبرز مشاريع الطاقة النظيفة في الدولة، لافتا إلى أنه في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، تبرز أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة مثل "مصدر" والهيئة في دفع مسارات التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام.

وأكد أن مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة ، تُمثّل إضافة نوعية من شأنها إثراء الحوار البنّاء وتعزيز مخرجات هذه الحدث العالمي البارز.