العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا

لندن في 10 يناير /وام/ اجتاحت رياح عاتية وعواصف شمال أوروبا، ما سبب فوضى في قطاع النقل، وأدى لإغلاق مدارس، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في أجواء متجمدة، وإلغاء مباراتين في الدوري الألماني لكرة القدم.

وأُلغيت نحو 50 رحلة جوية في مطار هيثرو بلندن، ما أثر على آلاف المسافرين، مع تعطل حركة السفر الجوي في أنحاء أوروبا من جمهورية التشيك إلى موسكو حيث تم إلغاء أكثر من 300 رحلة في أربعة مطارات تخدم العاصمة الروسية.

وحث خبراء الأرصاد الجوية من بريطانيا وألمانيا السكان على المكوث في منازلهم وأصدروا تحذيرات جوية، منها إنذار أحمر نادر للتحذير من الرياح في جزر سيلي البريطانية وفي كورنوال في جنوب غرب إنجلترا حيث تم إلغاء جميع رحلات القطار أمس.

كما ظل نحو 50 ألف منزل في بريطانيا بدون كهرباء حتى بعد ظهر الجمعة، بحسب مزود الطاقة "ناشونال غريد"، بعد أن جلبت العاصفة "غوريتي" رياحا قوية وثلوجا كثيفة غطت أجزاء من البلاد ليلا.

ولا تزال أكثر من 250 مدرسة مغلقة في أنحاء اسكتلندا.

وفي فرنسا، انقطعت الكهرباء عن حوالي 320 ألف منزل، معظمها في منطقة النورماندي في شمال البلاد، حسبما ذكرت شركة "إينيديس" لتزويد الطاقة.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 213 كيلومترا في الساعة في منطقة المانش في شمال غرب فرنسا.

واجتاحت رياح عاتية تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة إنجلترا وويلز، فيما حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من "أمواج هائلة" تتسبب في "ظروف خطيرة في المناطق الساحلية"، وأصدرت تحذيرا برتقاليا من تساقط الثلوج في ويلز ووسط إنجلترا وأجزاء من شمالها، متوقعة تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا في بعض المناطق.

وكان أكثر من 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالطقس هذا الأسبوع في أنحاء أوروبا.

وواجه شمال ألمانيا اضطرابات شديدة بسبب الثلوج الكثيفة والرياح العاتية التي جلبتها العاصفة "إيلي"، حيث صدرت أوامر بإغلاق المدارس في مدينتي هامبورغ وبريمن، وتم إلغاء خدمات القطار للمسافات الطويلة وتأجيل الرحلات الجوية في مطار هامبورغ، بينما شُلت حركة المرور في العديد من الطرق الرئيسية، بما في ذلك طرق في منطقة فرانكفورت على بعد مئات الكيلومترات جنوبا.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية جنوب غرب البلاد وعلى طول ساحل بحر الشمال، من هبوب رياح عاتية قد تصل قوتها إلى قوة الإعصار في المرتفعات.

