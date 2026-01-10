"ناسا" و"سبيس إكس" تقرران عودة طاقم "كرو-11" للأرض بسبب عارض صحي

واشنطن في 10 يناير /وام/ قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إنها وشركة "سبيس إكس" تستهدفان إنهاء مهمة طاقم "كرو- 11" في محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء القادم، وذلك في انتظار الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق، قالت "ناسا" إنها تدرس إعادة طاقم محطة الفضاء الدولية مبكرًا بعد تعرض أحد الرواد لمشكلة صحية.

وألغت "ناسا" أول عملية سير في الفضاء لهذا العام بسبب هذه المشكلة الصحية، ولم تحدد هوية رائد الفضاء، أو طبيعة المشكلة الصحية استنادًا إلى خصوصية المريض.

وأكدت "ناسا" أن عضو الطاقم في حالة مستقرة حاليًا.

ويضم طاقم "كرو- 11" أربعة رواد فضاء هم أمريكيين وياباني وروسي، كانوا قد وصلوا إلى المحطة في أغسطس الماضي، وكان من المقرر عودتهم في مايو المقبل.

-خلا-