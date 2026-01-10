فعالية تستعرض الممارسات المتقدمة بقطاع الثروة الحيوانية ضمن مهرجان الشيخ زايد في الوثبة

أبوظبي في 10 يناير /وام/ استعرض مهرجان الثروة الحيوانية، أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة في مجالات تربية الثروة الحيوانية، وتحسين الإنتاجية، وتطبيق أعلى معايير السلامة الحيوية، وذلك خلال فعالية الأبقار والدواجن التي أقيمت في جناح الجائزة، ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، خلال الفترة من 3 إلى 9 يناير الجاري.

وعقدت الفعالية في إطار الجهود الوطنية لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في الدولة، حيث شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والمزارع الوطنية، وشركات إنتاج الألبان والدواجن، إلى جانب عدد من المؤسسات الخاصة والعارضين.

وسلطت الأجنحة المشاركة الضوء على دور الابتكار في الإنتاج المستدام للدواجن، إضافة إلى مجموعة من البرامج التوعوية والإرشادية التي تهدف إلى تشجيع المربين على تبنّي التقنيات الحديثة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع.

وتم تنظيم الفعالية بالتعاون بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجمعية الإمارات لمربي الدواجن، وعدد من الشركات والمزارع المتخصصة، حيث أبرزت التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائي.

وفي سياق متصل، تواصل تتويج الفائزين بمسابقة أفضل السلالات ضمن فعاليات مهرجان الثروة الحيوانية، التي تستمر حتى منتصف شهر فبراير المقبل، حيث تم تتويج 20 فائزا في مسابقات أفضل ثلاث جذعات "شرايا" – سلالة العرب، وأفضل فحل – سلالة العرب، وأفضل ثلاث جذعات سلالة العرب – إنتاج العزبة، إضافة إلى مسابقة أفضل جذع -سلالة العرب.

وقال عادل الشبيبي، رئيس فريق مهرجان الثروة الحيوانية إن تنظيم فعالية الأبقار والدواجن يعكس التزام المهرجان بدعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي، ويمثل منصة إستراتيجية لتمكين المزارعين والمنتجين، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف أن المهرجان يهدف إلى إبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن الفعالية أتاحت فرصا لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض قصص النجاح الوطنية، ودعم الابتكار، وتشجيع الاستثمار في الحلول الذكية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام ودعم المنتج المحلي.

ويجسد مهرجان الثروة الحيوانية نهجا وطنيا راسخا يقوم على بناء منظومة مبتكرة ومتكاملة للأمن الغذائي المستدام، ويأتي تنظيمه سنويا بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية في الدولة، وإبراز جهودهم ومبادراتهم المبتكرة، إضافة إلى الاحتفاء بالسلالات المحلية المتميزة.

وحقق المهرجان منذ انطلاقه في شهر نوفمبر 2025 نجاحا كبيرا، واستقطب مشاركات وتفاعلا واسعا من مربي الثروة الحيوانية في الدولة، كما أسهم توسيع نطاق مسابقاته في دعم المربين في أنحاء الدولة، وتعزيز التنافس الإيجابي بينهم، بما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج ودعم قطاع الإنتاج الحيواني.