"العديد 30" بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية في مهرجان أبوظبي البحري

أبوظبي في 10 يناير /وام/ توج محمل "العديد 30" بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي أُقيم أمس ضمن منافسات مهرجان أبوظبي البحري، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق "العديد 30"، لمالكه محمد راشد محمد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، المركز الأول، بعد أداء قوي وثابت طوال مجريات السباق، مكّنه من حسم الصدارة عن جدارة.

وحل في المركز الثاني محمل "الهادي 29"، للمالك والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، فيما جاء ثالثاً محمل "برق"، للمالك والنوخذة جابر محمد جابر الحمادي، في سباق اتسم بالتقارب في المستويات وارتفاع وتيرة التنافس بين المشاركين.

وأكد خليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن سباق العالية يُعد من السباقات المهمة ضمن روزنامة مهرجان أبوظبي البحري، لما يحمله من رمزية تراثية وقيمة فنية عالية، مشيراً إلى أن المستوى التنافسي الذي شهده السباق يعكس المكانة التي تحظى بها سباقات البوانيش الشراعية لدى النواخذة والبحارة.

وأضاف أن مهرجان أبوظبي البحري يواصل دوره في دعم الرياضات البحرية التراثية والحفاظ عليها، من خلال تنظيم سباقات نوعية تسهم في نقل هذا الإرث العريق إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز حضور القوارب التقليدية في المشهد الرياضي، بما يرسخ الهوية الوطنية ويصون الموروث البحري الإماراتي.

وشهد ختام السباق تتويج الفائزين من قبل سعيد حميد المهيري، رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في النادي، إلى جانب خليفة محمد السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.