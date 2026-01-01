شركة كندية تطلق 10 أقمار اصطناعية للاتصالات الفضائية عالية السرعة

تورنتو في 12 يناير/وام/ أطلقت شركة "كيبلر كوميونيكيشنز" الكندية الناشئة عشرة أقمار اصطناعية جديدة إلى مدار أرضي منخفض عبر شركة "سبيس إكس"، في أحدث خطوة ضمن خطتها لبناء شبكة اتصالات فضائية عالية السرعة. وجرى نشر أقمار "كيبلر"، التي يبلغ وزن الواحد منها نحو 300 كيلوجرام (660 رطلا)، بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لـ "سبيس إكس"، والذي انطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد.

وستستخدم هذه الأقمار الاصطناعية في مجالات رصد الأرض والدفاع والاتصالات، إذ ستعمل كمراكز بيانات "مدارية" قادرة على تخزين تيرابايتات من المعلومات وتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في الفضاء.

و أوضح الرئيس التنفيذي للشركة مينا متري ، أن الأقمار الاصطناعية تعتمد على الليزر في نقل المعلومات، ما يرفع مستوى الاتصالات الفضائية من "سرعات الاتصال الهاتفي البطيئة" التي ميزت التقنيات القديمة.

