برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بلقب كأس السوبر الإسباني

جدة في 12 يناير/وام/ توج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 2026 بعد فوزه على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الإنماء بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح برشلونة في حسم المواجهة خلال الشوط الثاني بإحراز الهدف الثالث عن طريق لاعبه رافينيا في الدقيقة 73.

وكان برشلونة، حامل اللقب، قد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على أتلتيك بلباو 5-0 في نصف النهائي الأول، فيما بلغ ريال مدريد المباراة النهائية بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد 2-1 في نصف النهائي الثاني.