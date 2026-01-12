مقتل 3 متزلجين في جبال الألب الفرنسية

باريس في 12 يناير /وام/ لقي ثلاثة متزلجين حتفهم في انهيارات ثلجية منفصلة في جبال الألب الفرنسية اليوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد من وفاة ثلاثة آخرين في حوادث مماثلة.

وفي منتجع لا بلان، غمرت الثلوج الكثيفة شخصاً بريطانياً (50 عاماً)، واستغرق العثور على الرجل المحاصر تحت 2.5 متر من الثلوج نحو 50 دقيقة، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل. وفي منطقة كورشيفيل القريبة، الواقعة أيضاً في إقليم سافوا، طُمر شخص آخر تحت انهيار ثلجي، وعُثر عليه ميتاً في وقت متأخر من الصباح.

وأفادت شرطة الجبال بوفاة رجل آخر (32 عاماً) جراء انهيار ثلجي في منطقة فالورسين بالقرب من الحدود السويسرية.

-خلا-