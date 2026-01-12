سعر الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة للمرة الأولى

نيويورك في 12 يناير/ وام/ تجاوز ‍سعر الذهب 4600 دولار للأونصة "الأوقية" للمرة الأولى، اليوم "الاثنين"، وقفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% ليصل إلى 4478.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 01.27 بتوقيت جرينتش، ‌وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2% إلى 4591.10 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 83.50 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.96 دولار في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات ‌الفورية 2.9% إلى 2338.54 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار ⁠في 29 ديسمبر الماضي.

كما ارتفع البلاديوم 4.2% إلى 1892.18 دولار للأونصة.

- خلا -