انخفاض صادرات كوريا بنسبة 2.3% خلال أول 10 أيام من يناير

سيئول في 12 يناير/ وام/ انخفضت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال أول عشرة أيام من يناير الجاري، وفق البيانات الصادرة، اليوم الاثنين، عن وكالة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الصادرات بلغت قيمتها 15.55 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير بالمقارنة مع 15.92 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات.

وفي المقابل، ارتفع المتوسط اليومي للصادرات بنسبة 4.7% على أساس سنوي إلى 2.22 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، وبلغ عدد أيام العمل خلال هذه الفترة 7 أيام مقارنة مع 7.5 أيام في العام السابق.

وتراجعت الواردات بنسبة 4.5% إلى 18.21 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.7 مليار دولار.

وبحسب السلعة، نمت صادرات الرقائق بنسبة 45.6% لتصل إلى 4.64 مليار دولار خلال أول 10 أيام من الشهر لتشكل 29.9% من إجمالي صادرات البلاد، بزيادة قدرها 9.8 نقاط مئوية عن العام الماضي.

ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 24.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار دولار، وتراجعت صادرات السفن بنسبة 12.7% إلى 923 مليون دولار، كما انخفضت صادرات منتجات الصلب بنسبة 18.7% إلى 976 مليون دولار.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، حققت الصادرات أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة 709.7 مليار دولار، متجاوزة عتبة 700 مليار دولار للمرة الأولى.

- خلا -