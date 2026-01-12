اختتام منافسات بطولة الشوزن "تراب" ضمن النسخة الـ 14 من مسابقة الرماية السنوية

أبوظبي في 12 يناير/ وام/ اختُتمت، أمس، منافسات بطولة الشوزن "تراب"، التي تقام ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة الرماية السنوية، وتنظمها اللجنة المنظمة للمسابقة المقامة حاليًا في ميدان الريف للرماية بأبوظبي، وذلك وسط إقبال كبير ومستويات فنية عالية، عكست المكانة المتقدمة التي تحظى بها البطولة على مستوى رياضة الرماية في الدولة.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من اللاعبين ضمن فئة المحترفين يمثلون نخبة وأفضل الرماة، من بينهم لاعبون سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني في بطولات إقليمية ودولية، حيث تأهل 6 رماة إلى الأدوار النهائية.

وأسفرت نتائج بطولة الشوزن "تراب" عن فوز الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم بالمركز الأول، محققًا 42 نقطة من أصل 50، فيما جاء ظاهر العرياني في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وحلّ مشعل البناي ثالثًا بعد أن جمع 30 نقطة.

وعلى صعيد متصل، اختُتمت أيضًا منافسات بطولة أصحاب الهمم "بارا تراب"، حيث أحرز الرامي أحمد بوهليبه المركز الأول برصيد 38 نقطة، فيما حلّ محمد الهاشمي ثانيًا برصيد 33 نقطة، وجاء محمد الحبسي في المركز الثالث بعد أن جمع 26 نقطة.

ويُعد ميدان الشوزن في الريف للرماية من الميادين النموذجية على مستوى الدولة، حيث تم تجهيزه بإمكانات فنية متقدمة وأدوات حديثة تلبي متطلبات بطولات الشوزن "تراب" وفق أعلى المعايير، بما يشمل أنظمة إطلاق أطباق متطورة، وتجهيزات دقيقة لمسارات الرمي، بجانب تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة الفنية.

كما يتميز الميدان ببيئة متكاملة للتدريب والمنافسة، مدعومة بتجهيزات تقنية وخدمات تنظيمية متقدمة، أسهمت في رفع جاهزية الرماة، وجعلته وجهة مفضلة لاستضافة البطولات الرسمية والتجمعات التدريبية.

وقالت اللجنة المنظمة إنها منحت المشاركين، وعلى مدار يومين، 125 طلقة لكل رامٍ للتدريب، في إطار حرصها على توفير أفضل الظروف الفنية والإعدادية قبل خوض المنافسات الرسمية.

من جهته أكد سعادة حسن يوسف النعيمي رئيس لجنة الشوزن في نادي الريف للرماية، أن بطولة الشوزن "تراب" شهدت إقبالًا كبيرًا ومشاركة نوعية، مشيرًا إلى أن وجود رماة على مستوى فني عالٍ، من بينهم من سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني، ما أسهم في رفع المستوى العام للبطولة، مثمّنا التعاون والانضباط الكبيرين من قبل الرماة، ما ساعد على إنجاح المنافسات وتنفيذ برنامجها بسلاسة ودقة.

وأضاف أن البطولة ستتواصل، حيث تنطلق ابتداءً من اليوم منافسات بطولة الشوزن للهواة والسيدات، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، ودعم مختلف الفئات، وتعزيز حضور رياضة الرماية على المستوى المحلي.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن رؤية تهدف إلى دعم الرياضات التخصصية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة في استضافة البطولات الرياضية النوعية، وإعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.