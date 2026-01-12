هزاع بن زايد يزور منتزه "الصاروج بارك" ويطلع على مرافقه الجديدة بعد عملية إعادة التطوير والتأهيل

العين في 12 يناير/ وام/ زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، منتزه "الصاروج بارك" للاطلاع على مرافقه الجديدة بعد عملية إعادة التطوير والتأهيل التي أشرفت عليها بلدية مدينة العين، في إطار مبادرات الارتقاء بمنظومة المرافق المجتمعية والبنية التحتية التي تسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وشملت جولة سموّه التفقدية مختلف مرافق المنتزه، ومن أبرزها السوق المجتمعي "سوق سابع"، الذي يسهم في دعم الأنشطة المجتمعية والاقتصادية المحلية، وتعزيز دور مشاريع الأسر المنتجة في إحياء الحركة التجارية داخل المساحات العامة.

كما اطلع سموّه على مستجدات مشروع "بصمة أثاث الطريق"، الذي يهدف إلى توحيد الهوية البصرية للعناصر الخدمية في الطرق والفضاءات العامة من كراسي، ومقاعد، ومظلات الانتظار وغيرها، بما ينسجم مع الطابع الحضري والبيئي المميز لمنطقة العين، وفق تصاميم موحدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة، مع استخدام مواد مستدامة ومقاومة للعوامل المناخية، بما يضمن طول العمر التشغيلي وتقليل تكاليف الصيانة وتحسين تجربة مستخدمي الطرق والحدائق والمرافق العامة.

وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن تطوير الحدائق والمرافق العامة يُعد ركيزة أساسية في منظومة التخطيط الحضري لبناء أحياء متكاملة تلبي احتياجات الأسر في منطقة العين، مشيراً إلى أهمية تصميم المساحات الخضراء بما يعزّز جودة الحياة المجتمعية، ويدعم أنماط الحياة الصحية، ويوفّر بيئة حضرية متوازنة تراعي متطلبات مختلف فئات المجتمع.

ويضم منتزه "الصاروج بارك" مواقع لعربات التخييم المتنقلة تتسع لـ 36 من مركبات التنزه بجميع أحجامها، و60 موقعاً للشواء، بالإضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال، ومسرح لتقديم مختلف العروض والفنون الشعبية والمسابقات الترفيهية، والجلسات التراثية وشبكة ممشى مظللة بالأشجار بطول 9500 متر مربع، وبحيرة اصطناعية، ومرافق عامة ومتنوعة تخدم الزوار من مختلف الأعمار.

وشملت زيارة سموّه إلى المنتزه جولة في بحيرة الصاروج الاصطناعية التي تمتد على مساحة تقارب 7000 متر مربع، وتحيط بها مقاعد للجلوس وممشى مُضاء يوفر للزوار تجربة ترفيهية في أجواء طبيعية ومساحات خضراء تحافظ على البيئة الطبيعية للموقع وتسهم في تحويل غابة وادي الصاروج إلى وجهة ترفيهية بيئية متكاملة.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، وعدد من المسؤولين في دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة العين.